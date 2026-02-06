СМИ: Путина предупредили о наступлении масштабного экономического кризиса в ближайшие месяцы

По словам собеседника издания, предупреждения президенту РФ становятся все более настойчивыми, а кризис, как считают чиновники, может наступить уже предстоящим летом. Без дальнейшего повышения налогов дефицит федерального бюджета продолжит расти из-за падающих нефтегазовых доходов, а банковская система находится под нарастающим давлением из-за высоких процентных ставок и кредитов.

По словам одного из московских топ-менеджеров, инфляция выше декларируемых властями 6%, несмотря на крайне жесткую политику Центробанка. На будущий кризис уже указывают вынужденные увольнения тысяч рабочих и рекордная с эпидемии коронавируса волна закрытий ресторанов и баров в Москве.

Ранее профессор ВШЭ заявил, что экономика РФ входит в 2026 год с нулевым ростом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

