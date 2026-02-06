Минфин США пригрозил России «крупнейшими» санкциями

«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — указал министр. Он отметил, что американские власти могут продолжать давить на Москву через новые ограничительные меры, в том числе против российского теневого флота.

Заявления в публичном поле о новом пакете санкций против России – это попытка президента США Дональда Трампа выглядеть крутым на фоне идущих переговоров, а также демонстрация позиции силы. Такое мнение в беседе с НСН высказал политолог-американист Константин Блохин.

