Минфин США пригрозил России «крупнейшими» санкциями

У Вашингтона заготовлен крупнейший пакет антироссийских санкций, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Минфина США Скотта Бессента.

СМИ: США подготовили новые антироссийские санкции

«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — указал министр. Он отметил, что американские власти могут продолжать давить на Москву через новые ограничительные меры, в том числе против российского теневого флота.

Заявления в публичном поле о новом пакете санкций против России – это попытка президента США Дональда Трампа выглядеть крутым на фоне идущих переговоров, а также демонстрация позиции силы. Такое мнение в беседе с НСН высказал политолог-американист Константин Блохин.

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
