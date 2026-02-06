Минфин США пригрозил России «крупнейшими» санкциями
У Вашингтона заготовлен крупнейший пакет антироссийских санкций, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Минфина США Скотта Бессента.
«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — указал министр. Он отметил, что американские власти могут продолжать давить на Москву через новые ограничительные меры, в том числе против российского теневого флота.
Заявления в публичном поле о новом пакете санкций против России – это попытка президента США Дональда Трампа выглядеть крутым на фоне идущих переговоров, а также демонстрация позиции силы. Такое мнение в беседе с НСН высказал политолог-американист Константин Блохин.
