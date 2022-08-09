Фарминдустрия усомнилась в успехе создания лекарственной независимости России
Добиться полной лекарственной независимости не сможет ни одна страна в мире, сказал НСН эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
Программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», которая предусматривала, что доля отечественной продукции в денежном выражении достигнет 50%, не дала своих результатов, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию достижения лекарственного суверенитета. Согласно документу, к 2030 году произведенные в России медикаменты и диагностические системы должны занимать 75% рынка в денежном выражении и 85% — в количественном. Также к 2030 году Россия должна вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных отечественных лекарств. На это потребуется не менее 200 миллиардов рублей. Беспалов считает, что это задача трудновыполнимая.
«Нельзя добиться полной независимости по всем препаратам. Ассортимент настолько велик, что ни одна страна мира не сможет физически обеспечить разнообразие препаратов. В то же время есть некое количество критически важных позиций для здравоохранения и по ним надо обеспечивать лекарственную независимость. Эта задача выполнима. У нас в активной стадии реализации находится программа развития российской фармацевтической промышленности. Она предусматривала, что доля отечественной продукции в денежном выражении достигнет 50% к 2020 году, затем ее продлили до 2024-го. Близок к завершению 2022 год, а доля меньше 40%. Честно говоря, сомневаюсь, что к 2030 году мы достигнем 75% рынка в денежном выражении. Здесь нужно провести колоссальный массив работы», - рассказал Беспалов.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что говорить о сроках реализации новой концепции лекарственного суверенитета страны тоже рано. Беспалов полагает, что вопрос не был проработан детально.
«Потратить можно 200, 300, 500 миллиардов, хоть бесконечную сумму написать. Оценить расходы сейчас невозможно. Для начала нужно понять, какие препараты нужно замещать и какие инвестиции понадобятся. Думаю, что этот этап не делался. Очень многое можно было бы сделать и без серьезных инвестиций путем выстраивания грамотным образом политики замещения импорта в рамках тех позиций, которые российский фармпром может производить. За счет этой работы можно было бы достигнуть доли рынка в денежном выражении в 50%, а может и больше», - резюмировал Беспалов.
Ранее Беспалов в эфире НСН заявил, что в России сознательно тормозят онлайн-продажу рецептурных лекарств, чтобы недопустить в маркетплейсы крупных игроков, которые по сути в этой системе должны работать как в офлайне.
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