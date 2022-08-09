Фарминдустрия усомнилась в успехе создания лекарственной независимости России

Ранее рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию достижения лекарственного суверенитета. Согласно документу, к 2030 году произведенные в России медикаменты и диагностические системы должны занимать 75% рынка в денежном выражении и 85% — в количественном. Также к 2030 году Россия должна вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных отечественных лекарств. На это потребуется не менее 200 миллиардов рублей. Беспалов считает, что это задача трудновыполнимая.

«Нельзя добиться полной независимости по всем препаратам. Ассортимент настолько велик, что ни одна страна мира не сможет физически обеспечить разнообразие препаратов. В то же время есть некое количество критически важных позиций для здравоохранения и по ним надо обеспечивать лекарственную независимость. Эта задача выполнима. У нас в активной стадии реализации находится программа развития российской фармацевтической промышленности. Она предусматривала, что доля отечественной продукции в денежном выражении достигнет 50% к 2020 году, затем ее продлили до 2024-го. Близок к завершению 2022 год, а доля меньше 40%. Честно говоря, сомневаюсь, что к 2030 году мы достигнем 75% рынка в денежном выражении. Здесь нужно провести колоссальный массив работы», - рассказал Беспалов.