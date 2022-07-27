«Проблемы будут к сентябрю»: У российских медлабораторий начались сложности

«У нас подавляющее большинство техники импортного производства, порядка 80%. По тяжелой технике, за исключением какого-то рентгеновского оборудования, вообще практически все импортное. Большие проблемы будут с лабораторным оборудованием, потому что подавляющее число лабораторных анализаторов зарубежные, их надо ремонтировать, завозить расходные материалы, и там, где возникают проблемы, оборудование останавливается. При этом у нас 70-80% анализов делается на зарубежном оборудовании», - сказал Гольдберг.

По его словам, проблема с реагентами более серьезная, чем с самим оборудованием

«Я не рискнул бы утверждать, что мы не останемся без оборудования. Оборудование стоит, вопрос – будет ли оно работать? Тут важнее даже не само оборудование, которое будет ветшать, выходить из строя и ремонтироваться, но еще и реагенты с расходками. Проблем больше с этим, чем с тяжелым оборудованием. Ряд лабораторий уже жалуются, что кончается то или это», - указал вице-президент Ассоциации «НП «Опора».

Гольдберг также отметил, что на фоне продолжения поставок в РФ возникают другие барьеры.

«Ситуация неоднозначная. Официально мы, как медизделия, не попадаем под санкции. Многие компании не объявляли, что замораживают поставки в Россию. Некоторые объявили, но их мало. Но кроме формальной готовности сотрудничества есть множество барьеров, с которыми мы сталкиваемся. В частности, не ходят деньги, зависают и в Германии, и даже если через Китай идут, и в США. С ремонтом двустороння ситуация. Поставщики не поставляют запчасти, если не получают дефектную. При этом дефектные запчасти сейчас невозможно вывезти и, соответственно, получить замену. Это наша внутренняя проблема с вывозом запчастей и комплектующих», - разъяснил он.

Вице-президент Ассоциации «НП «Опора» прогнозирует, что проблемы могут начаться этой осенью.

«Я ожидаю более-менее серьезные проблемы, начиная с осени. И у потребителей, и у поставщиков были довольно крупные запасы, но сейчас они начнут кончаться. Есть несколько вариантов: завозить расходку через параллельный импорт, налаживать какие-то каналы, потому что многие поставщики не отказываются от поставок, и, наверное, замещать все это оборудованием из дружественных стран, где нет проблем с поставкой расходки, либо пытаться импортозамещать. Но, если импортозамещать, на любую позицию это два-три года, быстрее не получается», - посетовал Гольдберг

При этом он отметил, что большинство новых закупок Рооссии придется на Китай.