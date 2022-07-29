«Не допустить чужаков»: Названы причины торможения онлайн-продаж рецептурных лекарств

В России сознательно тормозят онлайн-продажу рецептурных лекарств, чтобы недопустить в маркетплейсы крупных игроков, которые по сути в этой системе должны работать как в офлайне. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в Москве, Московской и Белгородской областях в рамках эксперимента с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года разрешат онлайн-продажу рецептурных лекарств, в том числе по электронным рецептам. При этом Беспалов считает, что этот процесс специально тормозится.