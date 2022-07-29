«Не допустить чужаков»: Названы причины торможения онлайн-продаж рецептурных лекарств
Аналитик Николай Беспалов в эфире НСН рассказал, что в большинстве российских аптек 95% рецептурных лекарств продается без рецептов.
В России сознательно тормозят онлайн-продажу рецептурных лекарств, чтобы недопустить в маркетплейсы крупных игроков, которые по сути в этой системе должны работать как в офлайне. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в Москве, Московской и Белгородской областях в рамках эксперимента с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года разрешат онлайн-продажу рецептурных лекарств, в том числе по электронным рецептам. При этом Беспалов считает, что этот процесс специально тормозится.
«Дистанционная продажа лекарств до сих пор не была разрешена, так как есть опасения, что доступ к рецептурным препаратам получат люди, которые по каким-то причинам не должны этого делать. Но все эти опасения надуманы. За "благими" намерениями скрывается явное желание затормозить этот процесс. Потому что рецептурные препараты в 95% случаев в любой среднестатистической аптеке продаются без рецептов. Почему так? Вот сначала нужно там навести порядок, а потом и в онлайне автоматически он будет наведен. Понятно, что есть лекарства, за которыми осуществляет строгий контроль. Это наркотические, сильнодействующие, психотропные препараты. А весь остальной ассортимент находится в зоне лайт контроля, и никаких сверхнегативных последствий для здоровья и системы здравоохранения это, конечно, не имеет. Онлайн-продажи лекарств тормозят еще и потому, что есть некоторое количество интересантов, которые не заинтересованы в допуске крупных игроков в онлайн-продажу рецептурных препаратов. В частности активно выступают в отношении их недопуска до крупных маркетплейсов. Я думаю, что это, прежде всего, связано с желанием не допустить сюда чужаков. Конечно, это совершенно неконкурентная история, которая нарушает все возможные нормы», - рассказал он.
Также, по его словам, в этом проекте много надуманных норм и опасений.
«Не понятно, почему в этом принятом проекте экспериментальный режим рассчитан на три года. Напомню, у нас эксперимент для системы маркировки, который предполагал миллиардные инвестиции в страны производителей, продлился всего год. Здесь совершенно плевый вопрос, касающийся очень маленького сегмента рынка, но эксперимент рассчитан на три года. Плюс там много выдуманных на пустом месте норм, в частности необходимость сверять личность человека с данными того, на кого записан рецепт. Сейчас даже на обычные рецепты в офлайн-аптеке таких требований не существует. То есть создается какое-то уникальное правовое поле для того, чтобы эти препараты реализовывать», - добавил аналитик.
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При этом он отметил, что онлайн-продажа рецептурных лекарств будет осуществиться по тем же принципам, что и в офлайн-аптеках.
«Сейчас вся логика вот этого регулирования сводится к тому, что реализацией таких препаратов в интернете могут заниматься только организации, имеющие фармлицензию. Это по сути та же самая аптека, которая имеет витрину в интернете. Здесь риск попадания в оборот некачественных товаров точно такой же, как при офлайн-продаже. И существующие сейчас методы контроля точно также будут работать в онлайне. Маркетплейсам придется либо заключать партнерство с действующими аптеками и реализовывать их ассортимент, либо получать лицензию самостоятельно и открывать аптеки. Оба этих варианта уже опробованы в отношении безрецептурного ассортимента», - заключил Беспалов.
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание федерального реестра медицинских рецептов облегчит работу уже существующей системы и позволит пациентам покупать по ним лекарства и в других регионах.
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