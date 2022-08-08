СМИ: «Лекарственный суверенитет» России к 2030 году обойдется в 200 млрд рублей

Предполагается, что произведенные в РФ лекарства и диагностические системы к 2030 году будут занимать долю в 75% в денежном и 85% в количественном выражении, кроме того, Россия начнет экспортировать не менее 50 собственных оригинальных препаратов.

В настоящее время 55% рынка в денежном выражении (или 33% в количественном) занимают зарубежные производители лекарств. Оригинальные российские средства занимают 11% рынка в рублях и 5% в упаковках, предполагается увеличить эти доли до 35 и 15% соответственно.

Кроме того, концепция поддержки фармацевтической отрасли предполагает увеличение до 75% использования фармсубстанций отечественного производства. Сейчас такие составляющие используются лишь в 20% производимых в РФ лекарств.

На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, в ходе которой обсуждались в том числе наращивание компетенций в области биомедицины и фармацевтики и необходимые для «лекарственной независимости» технологии. По мнению экспертов, российские власти намерены выстроить цепочку производства препаратов в стране для замены иностранных аналогов, а встреча Мишустина и Скворцовой — «шаг к независимости» РФ в области фармацевтики, пишет Ura.ru.

