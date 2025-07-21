«Это же не простуда!»: Что происходит со спросом на гормональные контрацептивы
Продажи оральных контрацептивов в России сокращаются, сказал НСН гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, а гинеколог Любовь Ерофеева призвала бороться с невежеством в сфере предотвращения нежелательной беременности.
Гормональные контрацептивы - средство осознанного выбора, в последнее время продажи таких препаратов сокращаются, сказал в эфире НСН генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Все больше россиянок пользуются гормональными контрацептивами, передает «Коммерсант» со ссылкой на аптечную статистику. Так, с января по май в стране продано почти девять миллионов упаковок, это на 7% больше прошлогодних показателей. Рекордсменом оказалась Чеченская Республика, где спрос на противозачаточные таблетки подскочил на 23%. Шуляк не согласился с исследованиями своих коллег.
«Коллеги явно ошиблись, когда назвали происходящее трендом, так как подобных скачков мы не видели за последние десятилетия. Гормональные контрацептивы - средство осознанного выбора. Это не простуда! Мы наоборот видим тенденцию сокращения продаж оральных контрацептивов, потому что это дорого, эти препараты нужно принимать постоянно. Также мы видим снижение спроса на экстренные контрацептивы. В основном гормональными контрацептивами пользуются в европейской части страны. Где больше населения - там и больше спрос», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что оральные контрацептивы строго назначаются врачом.
«Гормональные контрацептивы всегда назначаются врачом. Сама женщина не сможет выбрать тот препарат, который ей подходит. Рост продаж таких контрацептивов - результат деятельности докторов. Они рекомендуют такие препараты женщинам не только потому, что они защищают от нежелательной беременности, но и в связи с тем, что у таких контрацептивов много других лечебных свойств. Это и профилактика остеопороза, и защита от онкологических заболеваний, и уменьшение вероятности анемии, и снятие болевого синдрома при менструации. Это сложные препараты, к ним нужно приспособиться», - сказала собеседница НСН.
По её словам, гормональные препараты не обладают никакими серьезными побочными эффектами.
«За последние несколько лет, когда ведутся дискуссии о прерывании беременности, многие женщины взвесили все за и против и решили быть на безопасной стороне. Женщины, не планирующие беременность, считают, что им нужны самые современные и самые эффективные контрацептивы. Гормональные препараты не обладают никакими серьезным побочными эффектами. Бороться с невежеством в этом вопросе, конечно, надо, однако я пока не вижу никаких предпосылок от руководящих лиц. Никто особо не говорит о том, что лучше предохраняться, а не делать аборт. У нас почему-то вообще не говорят о теме предохранения. Женщинам нужно давать больше информации об этом», - заключила эксперт.
Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил «Радиоточке НСН», что для повышения рождаемости в России необходимо полное изменение образа жизни россиян — строительство частных домов, ускоренная индустриализация и изменение принципов общественного устройства.
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