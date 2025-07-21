Все больше россиянок пользуются гормональными контрацептивами, передает «Коммерсант» со ссылкой на аптечную статистику. Так, с января по май в стране продано почти девять миллионов упаковок, это на 7% больше прошлогодних показателей. Рекордсменом оказалась Чеченская Республика, где спрос на противозачаточные таблетки подскочил на 23%. Шуляк не согласился с исследованиями своих коллег.

«Коллеги явно ошиблись, когда назвали происходящее трендом, так как подобных скачков мы не видели за последние десятилетия. Гормональные контрацептивы - средство осознанного выбора. Это не простуда! Мы наоборот видим тенденцию сокращения продаж оральных контрацептивов, потому что это дорого, эти препараты нужно принимать постоянно. Также мы видим снижение спроса на экстренные контрацептивы. В основном гормональными контрацептивами пользуются в европейской части страны. Где больше населения - там и больше спрос», - сказал собеседник НСН.