Как уточнил собеседник НСН, в поисках актеров на отдельные роли команда проекта просмотрела множество кандидатов, однако режиссер не колебался при выборе.

«На роль Тихона и Лады мы попробовали почти всех артистов, которых вы видели в кино. Милу Ершову утвердили почти сразу, а вот с Тихоном ходили по кругу. Диму я видел в разных проектах, и мы просто предложили ему попробовать. Когда мы встретились, он начал с того, что сыграл нам на гуслях и спел придуманную песню про рождение Колобка. Сделали два дубля, и я сказал: "Хватит". Диме показалось, что его не утвердят, а я знал, что мы нашли нашего героя. Он — большой артист, а главное, большой человек. Он честный и зрителя не обманывает, свой парень. Девчонки от него без ума. В нем есть консистенция обаяния, нам просто повезло встретиться в нужный момент. Он очень старается и выкладывается на все сто. Про то, насколько это смешно, я молчу. Комедия должна быть смешной, и это тот самый случай», - рассказал Маслов.

С 1 января 2025 года в российском прокате представили фильм «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко. Сюжетное расширение франшизы «Последний богатырь» с Кириллом Зайцевым в главной роли принесло создателям 2,7 миллиарда рублей. Впервые герой Финист появился еще в фильме «Последний богатырь: Корень зла» 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».

