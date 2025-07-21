Тот самый замес: Режиссер Маслов о работе над фильмом про Колобка
Новая картина представит историю становления одного из самых ярких персонажей франшизы «Последний богатырь», рассказал НСН Антон Маслов.
Фильм про Колобка сохранит все лучшие традиции кинофраншизы «Последний богатырь», представив привычный уровень юмора и новых героев, которые не оставят зрителя равнодушным, сообщил в интервью НСН режиссер картины Антон Маслов, который также является создателем сериала «Последний богатырь. Наследие».
В Москве стартовали съемки фильма «Колобок» — нового проекта киновселенной «Последний богатырь, сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании «Атмосфера кино». Героя в новом фильме вновь озвучит Гарик Харламов. По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона, которого на экране воплотит актер-комик Дмитрий Журавлев. Волка сыграет Гоша Куценко, Мила Ершова исполнит роль Лады. Маслов рассказал, что новый фильм познакомит зрителя с прошлым Колобка, показав становление его ироничного и бойкого характера.
«Колобок — один из самых смешных и ярких персонажей франшизы "Последний богатырь". Над каждой его шуткой смеялись в зале. Это волшебство. В нашей новой истории со звучным названием "Колобок" мы увидим его подростковые времена — как начался тот самый замес и не только. Мы узнаем, откуда взялась вся эта храбрость и ирония. Мы стараемся создать хорошее и смешное кино, которое будут пересматривать. Если зритель захочет продолжения истории, то это будет наша главная победа», - заявил он.
Как уточнил собеседник НСН, в поисках актеров на отдельные роли команда проекта просмотрела множество кандидатов, однако режиссер не колебался при выборе.
«На роль Тихона и Лады мы попробовали почти всех артистов, которых вы видели в кино. Милу Ершову утвердили почти сразу, а вот с Тихоном ходили по кругу. Диму я видел в разных проектах, и мы просто предложили ему попробовать. Когда мы встретились, он начал с того, что сыграл нам на гуслях и спел придуманную песню про рождение Колобка. Сделали два дубля, и я сказал: "Хватит". Диме показалось, что его не утвердят, а я знал, что мы нашли нашего героя. Он — большой артист, а главное, большой человек. Он честный и зрителя не обманывает, свой парень. Девчонки от него без ума. В нем есть консистенция обаяния, нам просто повезло встретиться в нужный момент. Он очень старается и выкладывается на все сто. Про то, насколько это смешно, я молчу. Комедия должна быть смешной, и это тот самый случай», - рассказал Маслов.
С 1 января 2025 года в российском прокате представили фильм «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко. Сюжетное расширение франшизы «Последний богатырь» с Кириллом Зайцевым в главной роли принесло создателям 2,7 миллиарда рублей. Впервые герой Финист появился еще в фильме «Последний богатырь: Корень зла» 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов раскритиковал зрителей, купивших билеты на Кадышеву за 400 тысяч рублей
- «Капля в море»: Аэропорт Геленджика не станет спасением для Сочи
- Россиянам рассказали об опасности при вождении автомобиля в дождь
- Тимура Иванова оставили в СИЗО еще на три месяца
- Тот самый замес: Режиссер Маслов о работе над фильмом про Колобка
- Водители и зожники: Почему безалкогольное вино стало популярным в России
- Депутат Кирьянов: Бюджет РФ удвоится, если все будут платить налоги
- Путин ужесточил правила захода иностранных судов в морские порты России
- Экономист раскрыл последствия налоговой реформы для россиян
- Почему в России увеличивается число налоговых проверок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru