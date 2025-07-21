Депутат Кирьянов: Бюджет РФ удвоится, если все будут платить налоги

Обеление экономики находится на повестке дня в Госдуме, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Если каждый налогоплательщик будет платить все положенные налоги, то федеральный бюджет можно будет умножить на два, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

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«Обеление экономики - это то, что у нас сегодня на повестке дня. У нас есть экспертный совет по обелению экономики. Если сегодня все налогоплательщики будут работать «в белую», то объем федерального бюджета увеличится в два и более раза. Мы просто можем умножить на два. Сегодня мы выполняем все наши социальные обязательства. Кроме того, почти каждое пленарное заседание в Госдуме приводит к тому, что мы по каким-то социальным обязательствам наращиваем объем», - сказал собеседник НСН.

Ранее Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что в России порядка 12 миллионов самозанятых, большая часть из них только недавно «вышли из тени».

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ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ЭкономикаНалогГосдума

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