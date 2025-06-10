«Я была категорически против запуска этой франшизы и сейчас считаю, что ее надо запретить. Еще шесть лет назад ко мне приходили ее создатели и просили истории этих девочек, но я отказалась, потому что это не то, что надо показывать детям, не стоит это продвигать, пропагандировать. Это совершенно не повод для того, чтобы стать знаменитой, чтобы про тебя сняли фильм, программу. Более того, я написала несколько писем с просьбами запретить производство этого реалити-шоу в России, тем более, что у нас в стране установка на семейные ценности и на охрану здоровья подрастающего поколения. Нам не нужно, чтобы девочки рожали в 16 лет. Молодому поколению нужны другие примеры и ориентиры. Кроме того, не каждая беременность в таком возрасте оканчивается успешно, и девочка в 16 лет не сможет воспитывать этого ребенка. Дети должны рождаться по любви, в осознанном состоянии и тогда, когда взрослый человек понимает, зачем ему ребенок, — он хочет продлить свой род, заглянуть в глаза своему будущему, что-то передать. Это должны быть осознанные беременность и роды. А дальше — поддержка государства, которая с каждым годом только нарастает», — сказала Мишонова.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что шоу «Беременная в 16» паразитирует на интересе общества к ранней беременности и бросает тень на семейные ценности.

