Детский омбудсмен Мишонова потребовала запретить сериал «Беременна в 16»
Далеко не каждая беременность в 16 лет заканчивается успешно, к тому же подростки сами не понимают, зачем становиться родителями, сказала НСН Ксения Мишонова.
Сериал «Беременна в 16» противоречит традиционным семейным ценностям и установке на охрану детского здоровья, необходимо запретить не только саму ленту, но и одноименное реалити-шоу, которое было запущено в 2019 году. Об этом НСН заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Глава думского комитета по защите семьи и детей Нина Останина попросила Минкультуры России проверить сериал «Беременна в 16» на деструктивную идеологию. Об этом сообщила «Парламентская газета». По ее мнению, лента оказывает «идеологическое и психологическое воздействие на граждан, ведущее к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание ценности крепкой семьи и брака». Мишонова поддержала позицию парламентария и отметила, что ранее требовала запрета одноименной телепрограммы.
«Я была категорически против запуска этой франшизы и сейчас считаю, что ее надо запретить. Еще шесть лет назад ко мне приходили ее создатели и просили истории этих девочек, но я отказалась, потому что это не то, что надо показывать детям, не стоит это продвигать, пропагандировать. Это совершенно не повод для того, чтобы стать знаменитой, чтобы про тебя сняли фильм, программу. Более того, я написала несколько писем с просьбами запретить производство этого реалити-шоу в России, тем более, что у нас в стране установка на семейные ценности и на охрану здоровья подрастающего поколения. Нам не нужно, чтобы девочки рожали в 16 лет. Молодому поколению нужны другие примеры и ориентиры. Кроме того, не каждая беременность в таком возрасте оканчивается успешно, и девочка в 16 лет не сможет воспитывать этого ребенка. Дети должны рождаться по любви, в осознанном состоянии и тогда, когда взрослый человек понимает, зачем ему ребенок, — он хочет продлить свой род, заглянуть в глаза своему будущему, что-то передать. Это должны быть осознанные беременность и роды. А дальше — поддержка государства, которая с каждым годом только нарастает», — сказала Мишонова.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что шоу «Беременная в 16» паразитирует на интересе общества к ранней беременности и бросает тень на семейные ценности.
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