Тимура Иванова оставили в СИЗО еще на три месяца

Срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову продлили ещё на три месяца. Соответствующее решение принял Мосгорсуд.

Бывший замглавы Генштаба ВС РФ получил за взятки 17 лет колонии

Речь идёт об уголовном деле о получении им двух взяток, их общая сумма составила более 1,3 млрд рублей.

По решению суда Иванов останется в СИЗО до 23 октября, его защита заявила о намерении обжаловать данное постановление.

Другим фигурантам дела Александру Фомину и бизнесмену Сергею Бородину арест также продлили на три месяца.

Ранее Иванов получил 13 лет колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд рублей, сообщает RT.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВзяткаАрестСИЗОУголовное ДелоМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры