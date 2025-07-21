Тимура Иванова оставили в СИЗО еще на три месяца

Речь идёт об уголовном деле о получении им двух взяток, их общая сумма составила более 1,3 млрд рублей.

По решению суда Иванов останется в СИЗО до 23 октября, его защита заявила о намерении обжаловать данное постановление.

Другим фигурантам дела Александру Фомину и бизнесмену Сергею Бородину арест также продлили на три месяца.

Ранее Иванов получил 13 лет колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд рублей, сообщает RT.



