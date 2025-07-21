Тимура Иванова оставили в СИЗО еще на три месяца
Срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову продлили ещё на три месяца. Соответствующее решение принял Мосгорсуд.
Речь идёт об уголовном деле о получении им двух взяток, их общая сумма составила более 1,3 млрд рублей.
По решению суда Иванов останется в СИЗО до 23 октября, его защита заявила о намерении обжаловать данное постановление.
Другим фигурантам дела Александру Фомину и бизнесмену Сергею Бородину арест также продлили на три месяца.
Ранее Иванов получил 13 лет колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru