Путин ужесточил правила захода иностранных судов в морские порты России
21 июля 202515:24
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода в российские порты судов, следующих из-за рубежа.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что теперь сделать это можно будет только с разрешения капитана морского порта РФ, согласованного с ФСБ.
Отмечается, что обеспечение реализации указа возложено на правительство России.
Ранее путин подписал указ об изменении правил ношения военной формы, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru