Путин ужесточил правила захода иностранных судов в морские порты России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода в российские порты судов, следующих из-за рубежа.

На Госуслугах появится раздел «Россия — страна возможностей» по указу Путина

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что теперь сделать это можно будет только с разрешения капитана морского порта РФ, согласованного с ФСБ.

Отмечается, что обеспечение реализации указа возложено на правительство России.

Ранее путин подписал указ об изменении правил ношения военной формы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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