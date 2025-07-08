Госдума одобрила увеличение пособия по беременности для студенток
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, увеличивающий размер пособия для беременных студенток. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ устанавливает, что пособие будет увеличено до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Средний размер выплаты составит 90 202 рубля.
Пособие будет выплачиваться за счёт средств федерального бюджета. Полномочиями по назначению и выплате пособия будет наделён Социальный фонд РФ.
Ранее стоматолог-терапевт Ирина Серёгина призвала беременных женщинотказаться от отбеливания зубов, сообщает RT.
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