«Капля в море»: Аэропорт Геленджика не станет спасением для Сочи
Аэропорт Сочи используют миллионы пассажиров, а в Геленджик пока будет принимать не более 200 тысяч человек в год, сказал в эфире НСН Виктор Горбачев.
Аэропорт Геленджика не сможет разгрузить авиагавань Сочи, при этом на решение проблем с персоналом там уйдет не меньше трех месяцев, объяснил в интервью НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко ранее сообщил, что там не хватает персонала. По его словам, речь идет о сотрудниках, отвечающих за безопасность и перевозки. По мнению Горбачева, на подготовку таких сотрудников необходимо не меньше трех месяцев.
«Это зона повышенной ответственности, все сотрудники должны пройти соответствующую подготовку. Например, для службы авиационной безопасности, это минимум два-три месяца, для службы перевозок, наверное, не меньше. Это довольно длительный процесс, а не то, что - сегодня взял, а завтра приступил к работе. Потребуется не меньше трех-четырех месяцев, чтобы подготовить людей, принять экзамены, ввести их в курс. Так что практически это получится как раз к концу года», - отметил эксперт.
При этом он назвал каплей в море загрузку аэропорта Геленджика по сравнению с Сочи.
«Разве можно сравнивать? Геленджик - небольшой город. Кроме того что море рядом, нужно еще инфраструктуру иметь, куда люди будут прилетать. Если сейчас туда будут прилетать хотя бы 200 тысяч человек в год - и на этом спасибо большое, а Сочи несколько миллионов обслуживает. Это капля в море. Весь юг был направлен именно в Сочи, поскольку стояли Ростов, Симферополь, Геленджик и Анапа. Войти в ритм Сочи Геленджику не удастся, потому что там миллионы, а здесь будут тысячи. Думаю, пройдет не меньше, чем через год-два, пока аэропорт Геленджика выйдет на проектную мощность», - заключил собеседник НСН.
Аэропорт Геленджика рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год. 18 июля там приземлился первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Геленджике очень мало отелей, которых в пять-шесть раз меньше, чем в Сочи, и в три-четыре раза меньше, чем в Анапе.
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