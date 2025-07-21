«Капля в море»: Аэропорт Геленджика не станет спасением для Сочи

Аэропорт Сочи используют миллионы пассажиров, а в Геленджик пока будет принимать не более 200 тысяч человек в год, сказал в эфире НСН Виктор Горбачев.

Аэропорт Геленджика не сможет разгрузить авиагавань Сочи, при этом на решение проблем с персоналом там уйдет не меньше трех месяцев, объяснил в интервью НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко ранее сообщил, что там не хватает персонала. По его словам, речь идет о сотрудниках, отвечающих за безопасность и перевозки. По мнению Горбачева, на подготовку таких сотрудников необходимо не меньше трех месяцев.

«Дороже, чем в Сочи»: Открытие аэропорта не привлечет туристов в Геленджик
«Это зона повышенной ответственности, все сотрудники должны пройти соответствующую подготовку. Например, для службы авиационной безопасности, это минимум два-три месяца, для службы перевозок, наверное, не меньше. Это довольно длительный процесс, а не то, что - сегодня взял, а завтра приступил к работе. Потребуется не меньше трех-четырех месяцев, чтобы подготовить людей, принять экзамены, ввести их в курс. Так что практически это получится как раз к концу года», - отметил эксперт.

При этом он назвал каплей в море загрузку аэропорта Геленджика по сравнению с Сочи.

«Разве можно сравнивать? Геленджик - небольшой город. Кроме того что море рядом, нужно еще инфраструктуру иметь, куда люди будут прилетать. Если сейчас туда будут прилетать хотя бы 200 тысяч человек в год - и на этом спасибо большое, а Сочи несколько миллионов обслуживает. Это капля в море. Весь юг был направлен именно в Сочи, поскольку стояли Ростов, Симферополь, Геленджик и Анапа. Войти в ритм Сочи Геленджику не удастся, потому что там миллионы, а здесь будут тысячи. Думаю, пройдет не меньше, чем через год-два, пока аэропорт Геленджика выйдет на проектную мощность», - заключил собеседник НСН.
В аэропорту Геленджика заявили о нехватке персонала

Аэропорт Геленджика рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год. 18 июля там приземлился первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Геленджике очень мало отелей, которых в пять-шесть раз меньше, чем в Сочи, и в три-четыре раза меньше, чем в Анапе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайСочиАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры