Аэропорт Геленджика не сможет разгрузить авиагавань Сочи, при этом на решение проблем с персоналом там уйдет не меньше трех месяцев, объяснил в интервью НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко ранее сообщил, что там не хватает персонала. По его словам, речь идет о сотрудниках, отвечающих за безопасность и перевозки. По мнению Горбачева, на подготовку таких сотрудников необходимо не меньше трех месяцев.