Россиянам рассказали об опасности при вождении автомобиля в дождь

Он пояснил, что при аквапланировании шины полностью теряют сцепление с дорогой и иногда достаточно даже неглубокой лужи, «чтобы машина стала неуправляемой».

По словам эксперта, проезд по глубоким лужам чреват гидроударом и последующим дорогостоящим ремонтом двигателя. Попадание воды на электрические соединения под капотом может привести к полной остановке машины.

«Серьёзное попадание воды в салон автомобиля чревато окислением контактов и нарушением работы электрических систем», — указал Хайцеэр.

Он также добавил, что работающие в усиленном режиме «дворники» могут дезориентировать водителя и стать причиной ДТП.

Ранее руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин заявил, что в дождь водителям следует увеличить привычную дистанцию между автомобилями в 1,5—2 раза, сообщает RT.

