Россиянам рассказали об опасности при вождении автомобиля в дождь
Одной из главных опасностей при вождении автомобиля в дождь является аквапланирование. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.
Он пояснил, что при аквапланировании шины полностью теряют сцепление с дорогой и иногда достаточно даже неглубокой лужи, «чтобы машина стала неуправляемой».
По словам эксперта, проезд по глубоким лужам чреват гидроударом и последующим дорогостоящим ремонтом двигателя. Попадание воды на электрические соединения под капотом может привести к полной остановке машины.
«Серьёзное попадание воды в салон автомобиля чревато окислением контактов и нарушением работы электрических систем», — указал Хайцеэр.
Он также добавил, что работающие в усиленном режиме «дворники» могут дезориентировать водителя и стать причиной ДТП.
Ранее руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин заявил, что в дождь водителям следует увеличить привычную дистанцию между автомобилями в 1,5—2 раза, сообщает RT.
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