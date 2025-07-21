Водители и зожники: Почему безалкогольное вино стало популярным в России
Рост популярности безалкогольного вина объяснили повышением качества напитка, сказал НСН Антон Обрезчиков.
Рост спроса на безалкогольное вино объясняется повышением его качества — если раньше его было невозможно пить, то в течение последних трех лет оно не уступает по вкусовым качествам традиционным винам, также на рост популярности повлияли невысокие пошлины и акцизы. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.
Интерес потребителей к безалкогольному вину в январе—июне 2025 года вырос более чем на 40% год к году. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Импортеры заинтересованы в продвижении безалкогольных марок вина из-за относительно невысоких пошлин. Согласно опросу SimpleWine, 37% потребителей вина в России хотя бы раз пробовали безалкогольные игристые, а 28% — обычные тихие вина. По словам Обрезчикова, качество безалкогольных вин значительно выросло за последние три года, но спрос на него не поднимется выше определенного потолка.
«Спрос на безалкогольные вина действительно растет, но это эффект роста спроса практически с нулевой точки. Дело в том, что безалкогольные вина, которые мы пробовали пять-семь лет назад, было просто невозможно пить, сейчас, на протяжении последних трех лет, они стали похожими на нормальные вина, их можно сравнивать с другими вариантами. До этого они были частью маргинального сегмента. Чаще всего предпочитают безалкогольные вина водители, люди, ориентированные на здоровый образ жизни, и молодежь. Что касается спроса, полагаю, что это устойчивая ниша, которая вырастет до определенного уровня и останется на нем. Хотя на спрос на безалкогольное вино, безусловно, повлияли невысокие пошлины и акцизы», — сказал Обрезчиков.
Собеседник НСН добавил, что такие вина более сложны в производстве, чем традиционные напитки, однако по стоимости они находятся на стыке нижней и средней ценовых категорий.
«Есть компании, которые специализируются именно на безалкогольных винах, оснащенные довольно дорогим оборудованием для деалкоголизации. Себестоимость такого вина выше, но я бы не сказал, что безалкогольные вина дороже обычных — думаю, они в пределах своих качественных категорий. Чаще всего безалкогольные вина находятся в нижней части средней ценовой категории или в верхней части нижней ценовой категории, потому что премиальный рынок вина продолжает жить по своим законам, его это, как правило, не касается», — подытожил он.
Ранее российские игристые вина получили высшие награды на международном конкурсе Shanghai International Wine Challenge (SIWC) 2025 в Китае.
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