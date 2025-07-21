Водители и зожники: Почему безалкогольное вино стало популярным в России

Рост популярности безалкогольного вина объяснили повышением качества напитка, сказал НСН Антон Обрезчиков. 

Рост спроса на безалкогольное вино объясняется повышением его качества — если раньше его было невозможно пить, то в течение последних трех лет оно не уступает по вкусовым качествам традиционным винам, также на рост популярности повлияли невысокие пошлины и акцизы. Об этом НСН заявил винный эксперт Антон Обрезчиков.

Интерес потребителей к безалкогольному вину в январе—июне 2025 года вырос более чем на 40% год к году. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Импортеры заинтересованы в продвижении безалкогольных марок вина из-за относительно невысоких пошлин. Согласно опросу SimpleWine, 37% потребителей вина в России хотя бы раз пробовали безалкогольные игристые, а 28% — обычные тихие вина. По словам Обрезчикова, качество безалкогольных вин значительно выросло за последние три года, но спрос на него не поднимется выше определенного потолка.

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«Спрос на безалкогольные вина действительно растет, но это эффект роста спроса практически с нулевой точки. Дело в том, что безалкогольные вина, которые мы пробовали пять-семь лет назад, было просто невозможно пить, сейчас, на протяжении последних трех лет, они стали похожими на нормальные вина, их можно сравнивать с другими вариантами. До этого они были частью маргинального сегмента. Чаще всего предпочитают безалкогольные вина водители, люди, ориентированные на здоровый образ жизни, и молодежь. Что касается спроса, полагаю, что это устойчивая ниша, которая вырастет до определенного уровня и останется на нем. Хотя на спрос на безалкогольное вино, безусловно, повлияли невысокие пошлины и акцизы», — сказал Обрезчиков.

Собеседник НСН добавил, что такие вина более сложны в производстве, чем традиционные напитки, однако по стоимости они находятся на стыке нижней и средней ценовых категорий.

«Есть компании, которые специализируются именно на безалкогольных винах, оснащенные довольно дорогим оборудованием для деалкоголизации. Себестоимость такого вина выше, но я бы не сказал, что безалкогольные вина дороже обычных — думаю, они в пределах своих качественных категорий. Чаще всего безалкогольные вина находятся в нижней части средней ценовой категории или в верхней части нижней ценовой категории, потому что премиальный рынок вина продолжает жить по своим законам, его это, как правило, не касается», — подытожил он.

Ранее российские игристые вина получили высшие награды на международном конкурсе Shanghai International Wine Challenge (SIWC) 2025 в Китае.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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