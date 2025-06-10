Россиянам объяснили, почему исчезли антирезус-препараты для беременных
Антирезусный иммуноглобулин необходим беременным женщинам, но его может не хватать, так как он довольно дорогой для производства, и существуют временные перебои в поставках, заявили НСН Мария Милютина и Сергей Шуляк.
Ситуация с антирезусным иммуноглобулином сложная, но иностранные поставки скоро возобновят, а проблему самообеспечения решат за ближайший год-два, рассказала НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
В России зафиксировали дефицит антирезусного иммуноглобулина для беременных женщин: его нет в аптеках 75 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, в государственных медучреждениях препарат также остался далеко не везде. Средство позволяет выносить плод и родить при развитии резус-конфликта между организмом матери и ребенка: эта ситуация возникает, если мать имеет отрицательный резус-фактор крови, а плод – положительный. Всего на рынке зарегистрированы только шесть таких лекарств: одно отечественное и пять импортных. Утверждается, что российское производство способно удовлетворить только 7-8% спроса, а иностранные поставки снизились в два раза в 2024-м году, сообщили «Известия». Врач уверена, что ситуация не критична, хотя где-то может и не быть иммуноглобулина.
«Глобально сложности присутствуют, но у нас и наращивается производство в России, и мы ожидаем поставок из-за рубежа в ближайшее время. Если не вводить этот препарат беременным, то последующие роды будут куда сложнее, поэтому он должен быть, это — важное средство. Такой проблемы не было до последнего года, она возникла краткосрочно, так как осложнились поставки препаратов к нам, но на всех уровнях ситуацией уже занимаются: в ближайшие год-два мы сами выйдем на самообеспечение», — заявила она.
Генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк в разговоре с НСН отметил, что проблема не в поставках, а только в дорогом производстве препарата.
«Эта проблема появилась еще два года назад, так как ценник на донорскую плазму постоянно растет, а из нее и делают антирезусный иммуноглобулин. Желающих сдавать плазму мало, их надо заманить, но тогда им придется платить больше, а значит себестоимость сырья станет выше. Это не химия, где можно все синтезировать — все упирается в цену, а ее изменения не покрывают издержки производителей. Поддерживать тут никого не надо, так как это новый виток бюрократии и документооборота, но не решение проблемы. Тем более, если продукцию везут из-за рубежа, то как спонсировать зарубежного производителя?», — подчеркнул он.
Ранее Шуляк в эфире НСН опроверг серьезное повышение стоимости лекарств.
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