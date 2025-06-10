Ситуация с антирезусным иммуноглобулином сложная, но иностранные поставки скоро возобновят, а проблему самообеспечения решат за ближайший год-два, рассказала НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

В России зафиксировали дефицит антирезусного иммуноглобулина для беременных женщин: его нет в аптеках 75 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, в государственных медучреждениях препарат также остался далеко не везде. Средство позволяет выносить плод и родить при развитии резус-конфликта между организмом матери и ребенка: эта ситуация возникает, если мать имеет отрицательный резус-фактор крови, а плод – положительный. Всего на рынке зарегистрированы только шесть таких лекарств: одно отечественное и пять импортных. Утверждается, что российское производство способно удовлетворить только 7-8% спроса, а иностранные поставки снизились в два раза в 2024-м году, сообщили «Известия». Врач уверена, что ситуация не критична, хотя где-то может и не быть иммуноглобулина.