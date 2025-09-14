Супруги из Москвы открыли на Мальдивах дайвинг-отель для инвалидов
Московская пара открыла на Мальдивах дайвинг-отель, адаптированный для людей с инвалидностью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, Ирина и ее муж уже более 15 лет живут на берегу океана. Несколько лет назад они решили сделать подводный мир доступным для всех и переоборудовали свой отель: убрали ступени, обустроили удобные проходы, а также адаптировали номера и санузлы для людей на колясках.
Супруги индивидуально подходят к каждому гостю. Например, для туриста без рук и ног они разработали специальный костюм с «крыльями» для плавания. Среди постоянных гостей — француз Стефан, передвигающийся на коляске, который каждое лето возвращается, чтобы понырять с тигровыми акулами.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил рост популярности Мальдив у российских туристов удорожанием отдыха в Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
