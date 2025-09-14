В МВД сообщили о 10 попытках терактов с применением БПЛА в ЕДГ-2025

По его словам, несмотря на попытки атак с применением беспилотников, их цели не были достигнуты, а работа избирательных комиссий не прерывалась. В двух случаях голосование перенесли на резервные участки. Из 10 инцидентов семь произошли в Белгородской области, три — в Брянской.

Габдурахманов отметил, что никто из избирателей и членов комиссий не пострадал.

С 12 по 14 сентября в 81 регионе России проходит более 5 тысяч избирательных кампаний. Всего проголосовать смогут около 55 миллионов избирателей. Проводятся выборы разного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».