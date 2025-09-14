Мельникова выиграла в упражнениях на бревне на международном турнире в Париже
Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне на международном турнире FIG World Challenge Cup-2025 в Париже.
Мельникова получила за выступление 13,500 балла. Второе место заняла Лена Биккель из Швейцарии (13,466 балла), третьей стала француженка Морган Осиссек-Реймер (12,800 балла).
Турнир FIG World Challenge Cup-2025, который завершается сегодня, 14 сентября, стал для 25-летней Мельниковой первым за четыре года соревнованием под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Тогда в 2021 году в японском Китакюсю она выиграла золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
