Буцкая разъяснила, зачем в России нужен патронаж родивших женщин

Сегодня в России сложилась практика, что после рождения ребенка весь акцент идет только на него, а мама остается в стороне, сказала НСН Татьяна Буцкая.

Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН объяснила, для чего нужна отдельная программа послеродового патронажа женщин.

Гинеколог объяснила необходимость послеродового патронажа женщин

Буцкая ранее выразила мнение, что в России необходимо запустить программу послеродового патронажа женщин. Парламентарий отметила, что для начала такую программу можно было бы запустить в рамках полиса добровольного медицинского страхования. Депутат рассказала, что на сегодняшний день создание такой программы находится на стадии обсуждения.

«Мы обсуждаем с Минздравом, что будет входить в эту программу. Она точно нужна, потому что послеродовой период для женщины очень важен, он особый. Как и последний месяц беременности является самым напряженным с точки зрения контроля за состоянием женщины, также и первый месяц после родов должен быть максимально насыщен помощью и поддержкой именно для женщины», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, на сегодняшний день в России сложилась практика, что после рождения ребенка весь акцент идет только на него, а мама остается в стороне.

«Сейчас получается так, что после рождения ребенка весь акцент идет на ребенка, а мама, к сожалению, остается в стороне. При этом в организме женщины идут достаточно серьезные изменения и психологические, и гормональные. Мы сейчас это предложение собираем по частям. Мы достаточно долго занимаемся отдельными его этапами, в том числе поддержкой естественного вскармливания детей. Сейчас мы объединяем все это в единую программу по восстановлению женщин», - заключила депутат.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила НСН, что многие родившие женщины не обращают внимание на свое здоровье в первое время после родов, что приводит к запущенным заболеваниям.

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ФОТО: РИА Новости
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