По ее словам, на сегодняшний день в России сложилась практика, что после рождения ребенка весь акцент идет только на него, а мама остается в стороне.



«Сейчас получается так, что после рождения ребенка весь акцент идет на ребенка, а мама, к сожалению, остается в стороне. При этом в организме женщины идут достаточно серьезные изменения и психологические, и гормональные. Мы сейчас это предложение собираем по частям. Мы достаточно долго занимаемся отдельными его этапами, в том числе поддержкой естественного вскармливания детей. Сейчас мы объединяем все это в единую программу по восстановлению женщин», - заключила депутат.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила НСН, что многие родившие женщины не обращают внимание на свое здоровье в первое время после родов, что приводит к запущенным заболеваниям.

