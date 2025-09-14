Восстановительные работы завершены после ЧП на железной дороге в Орловской области

По данным МЖД, движение поездов на перегоне восстановлено по обоим путям и осуществляется в штатном режиме. Задерживающиеся поезда находятся под диспетчерским контролем.

Для удобства пассажиров организовано информирование. На вокзалах Курска, Орла, а также на Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах Москвы работает дополнительный персонал для помощи путешественникам.

13 сентября во время осмотра железнодорожных путей в Орловской области были найдены взрывные устройства. В результате детонации одного из них погибли трое сотрудников Росгвардии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

