Восстановительные работы завершены после ЧП на железной дороге в Орловской области
Железнодорожники завершили ремонт второго пути на участке Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
По данным МЖД, движение поездов на перегоне восстановлено по обоим путям и осуществляется в штатном режиме. Задерживающиеся поезда находятся под диспетчерским контролем.
Для удобства пассажиров организовано информирование. На вокзалах Курска, Орла, а также на Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах Москвы работает дополнительный персонал для помощи путешественникам.
13 сентября во время осмотра железнодорожных путей в Орловской области были найдены взрывные устройства. В результате детонации одного из них погибли трое сотрудников Росгвардии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
