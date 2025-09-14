Вагон с пиломатериалами загорелся на Казанском направлении МЖД
На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) загорелся вагон грузового поезда с пиломатериалами. Об этом сообщает МЖД.
По данным МЖД, возгорание в вагоне было зафиксировано сегодня в 16:15 на перегоне Шиферная – Пески. Локомотивная бригада оперативно отцепила вагон, на место прибыл пожарный расчёт.
Предварительно, пострадавших нет, угроза инфраструктуре РЖД отсутствует. Причины инцидента выясняются.
Из-за работы пожарных движение на участке Шиферная – Пески временно приостановлено. Задерживаются пригородные поезда Казанского направления, следующие в Москву и область, а также несколько пассажирских поездов.
МЖД предпринимает все меры для восстановления графика движения поездов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
