Вагон с пиломатериалами загорелся на Казанском направлении МЖД

По данным МЖД, возгорание в вагоне было зафиксировано сегодня в 16:15 на перегоне Шиферная – Пески. Локомотивная бригада оперативно отцепила вагон, на место прибыл пожарный расчёт.

Предварительно, пострадавших нет, угроза инфраструктуре РЖД отсутствует. Причины инцидента выясняются.

Из-за работы пожарных движение на участке Шиферная – Пески временно приостановлено. Задерживаются пригородные поезда Казанского направления, следующие в Москву и область, а также несколько пассажирских поездов.

МЖД предпринимает все меры для восстановления графика движения поездов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».