Жительница Великобритании похудела на 88 килограммов после череды трагедий

По словам Шэрон, в 2015 году ее вес достиг пика — 170,7 кг. Она неоднократно пыталась похудеть, но страдала от депрессии и переедания, что приводило к срывам. Переломный момент наступил в сентябре 2015 года, когда ее дом почти полностью сгорел из-за несчастного случая. Чтобы справиться с негативными эмоциями, Питкетли сосредоточилась на здоровье и за восемь лет сбросила 46 кг.

Однако она периодически нарушала диету, пока в 2023 году не потеряла сестру. В память о ней, которой Шэрон обещала заботиться о себе, она возобновила усилия, вступила в группу поддержки для худеющих и сбросила еще 42 кг, занимаясь плаванием и придерживаясь специального рациона.

Сейчас Шэрон продолжает правильно питаться, посещает тренажерный зал и бассейн. Она отметила, что в новом весе чувствует себя совершенно другим человеком и обрела уверенность в себе.

