Жительница Великобритании похудела на 88 килограммов после череды трагедий
Британка Шэрон Питкетли кардинально изменила свою жизнь, сбросив 88 килограммов после череды трагедий. Об этом она рассказала PA Real Life.
По словам Шэрон, в 2015 году ее вес достиг пика — 170,7 кг. Она неоднократно пыталась похудеть, но страдала от депрессии и переедания, что приводило к срывам. Переломный момент наступил в сентябре 2015 года, когда ее дом почти полностью сгорел из-за несчастного случая. Чтобы справиться с негативными эмоциями, Питкетли сосредоточилась на здоровье и за восемь лет сбросила 46 кг.
Однако она периодически нарушала диету, пока в 2023 году не потеряла сестру. В память о ней, которой Шэрон обещала заботиться о себе, она возобновила усилия, вступила в группу поддержки для худеющих и сбросила еще 42 кг, занимаясь плаванием и придерживаясь специального рациона.
Сейчас Шэрон продолжает правильно питаться, посещает тренажерный зал и бассейн. Она отметила, что в новом весе чувствует себя совершенно другим человеком и обрела уверенность в себе.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, как похудел на 27 килограммов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
