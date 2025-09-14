Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира

В финальном поединке он одолел иранца Ахмада Мохаммаднежаджавана.

30-летний Угуев — олимпийский чемпион в категории до 57 кг и двукратный чемпион мира в этом же весе. Он стал первым россиянином, завоевавшим медаль на чемпионате мира 2025 года.

Соревнования в Загребе завершатся 21 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

Ранее российский борец греко-римского стиля Садык Лалаев стал двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».