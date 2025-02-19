«Спокойная ситуация»: В России опровергли серьезное повышение стоимости лекарств

«Нет оснований полагать, что цены будут расти быстрее, ситуация будет спокойнее, чем в 2024 году. Что касается российских аналогов, глобальных проблем в производстве нет, ассортимент развивается очень быстро. Но где-то продукты защищены действующими патентами, есть ограничения, связанные с технологическими процессами. В большинстве случае аналоги уже есть или готовятся к выходу на рынок. Если копаться в нюансах, есть направления более проблемные. Например, в прошлом году была серьезная проблема в отношении препаратов с иммуноглобулином, она до сих пор не решена. Глобальных перебоев сейчас нет. В целом по рынку порядка 43% приходится на отечественные препараты, в натуральном выражении – порядка 65%», - рассказал он.

С ним согласился генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк, который отметил, что рост цен не превышает прогнозных значений ЦБ.

«Факторы, которые негативно влияют на экономику, сказываются и на производственном секторе, на производстве лекарственных препаратов. Не надо забывать, что существует инфляция в долларах. Даже если курс стабилен, долларовая инфляция приводит к тому, что цены на лекарственные препараты повышаются. Прогнозировать повышение очень сложно, но многолетние наблюдения говорят о том, что индекс инфляции в сфере лекарств не превышает прогнозных значений от ЦБ. Российских аналогов у нас достаточно, это касается и антидепрессантов, переживать нечего», - заключил собеседник НСН.

Ежедневно в среднем на российских маркетплейсах фиксирует 86 тысяч запросов по антидепрессантам и другим рецептурным препаратам для борьбы со стрессом, рассказал в пресс-центре НСН член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов, передает «Радиоточка НСН».

