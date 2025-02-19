«Спокойная ситуация»: В России опровергли серьезное повышение стоимости лекарств

Николай Беспалов и Сергей Шуляк в эфире НСН заявили, что на российские лекарства приходится 65% рынка. 

На российские лекарства приходится 65% рынка, ситуация с ценами спокойная, есть лишь «точечные» проблемы, заявил НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Рост цен на лекарства в 2025 году превысит инфляцию минимум на 2 процентных пункта, заявил НСН инвестор, финансовый советник, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда. Подорожание затронет особенно импортные препараты: редкие лекарства для онкологии могут подорожать на 15–20%, сердечно-сосудистые препараты и антидепрессанты — на 6–9%, а витамины и биодобавки — на 10–12%. Беспалов эту информацию опроверг.

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«Нет оснований полагать, что цены будут расти быстрее, ситуация будет спокойнее, чем в 2024 году. Что касается российских аналогов, глобальных проблем в производстве нет, ассортимент развивается очень быстро. Но где-то продукты защищены действующими патентами, есть ограничения, связанные с технологическими процессами. В большинстве случае аналоги уже есть или готовятся к выходу на рынок. Если копаться в нюансах, есть направления более проблемные. Например, в прошлом году была серьезная проблема в отношении препаратов с иммуноглобулином, она до сих пор не решена. Глобальных перебоев сейчас нет. В целом по рынку порядка 43% приходится на отечественные препараты, в натуральном выражении – порядка 65%», - рассказал он.

С ним согласился генеральный директор маркетингового аналитического агентства «DSM Group» Сергей Шуляк, который отметил, что рост цен не превышает прогнозных значений ЦБ.

«Факторы, которые негативно влияют на экономику, сказываются и на производственном секторе, на производстве лекарственных препаратов. Не надо забывать, что существует инфляция в долларах. Даже если курс стабилен, долларовая инфляция приводит к тому, что цены на лекарственные препараты повышаются. Прогнозировать повышение очень сложно, но многолетние наблюдения говорят о том, что индекс инфляции в сфере лекарств не превышает прогнозных значений от ЦБ. Российских аналогов у нас достаточно, это касается и антидепрессантов, переживать нечего», - заключил собеседник НСН.

Ежедневно в среднем на российских маркетплейсах фиксирует 86 тысяч запросов по антидепрессантам и другим рецептурным препаратам для борьбы со стрессом, рассказал в пресс-центре НСН член президиума в совете по цифровой трансформации при Минпромторге РФ, председатель совета по развитию предпринимательства в Международной ассоциация развития Маркетплейсов и Предпринимателей Алексей Никонов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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