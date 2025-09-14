Перешедший в «Зенит» бразилец Жерсон сожалеет о решении и хочет покинуть клуб
Полузащитник сборной Бразилии Жерсон сожалеет о переходе в «Зенит» и планирует покинуть клуб. Об этом сообщает BolaVip.
По данным издания, 28-летний игрок испытывает трудности с адаптацией и недоволен своим статусом в команде. Он опасается, что из-за недостатка игровой практики потеряет место в сборной Бразилии и не попадет на чемпионат мира 2026 года.
Жерсон рассматривает уход из «Зенита» в зимнее трансферное окно и хочет привлечь внимание тренеров сборной.
Жерсон присоединился к «Зениту» в июле. Клуб заплатил 25 миллионов евро за расторжение его контракта с «Фламенго». По информации СМИ, его зарплата в «Зените» составляет 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов, а соглашение рассчитано на пять лет.
За «Зенит» бразилец провел шесть матчей без результативных действий. Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы, полученной перед игрой седьмого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что играющие в Российской премьер-лиге (РПЛ) легионеры не мешают выходить на поле российским футболистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
