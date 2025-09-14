Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на западе Москвы
Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По информации ведомства, скорая помощь перевернулась на Кутузовском проспекте.
«По предварительным данным, пострадали три человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнил представитель МВД.
Как уточняет Telegram-канал Baza, скорую подрезал другой автомобиль. В ДТП пострадала пациентка, которую скорая помощь перевозила с переломом шейки бедра. Она получила переломы плеча и лучевой кости. В тяжелом состоянии ее эвакуировали вертолетом. Двое медиков скорой помощи также были госпитализированы.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, из-за чего движение в сторону центра затруднено.
Ранее сегодня четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru