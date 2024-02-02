Мурашко: за последние пять лет в онкологии удалось достичь прорывных результатов
2 февраля 202419:24
В онкологии за последние пять лет удалось достичь прорывных результатов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
По его словам, выросла скорость и качество диагностики.
«Более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях, при которых прогноз лечения благоприятный», - подчеркнул министр.
Ранее в ВОЗ заявили, что число заболевших раком вырастет до 35 млн человек к 2050 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru