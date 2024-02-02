Мурашко: за последние пять лет в онкологии удалось достичь прорывных результатов

По его словам, выросла скорость и качество диагностики.

«Более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях, при которых прогноз лечения благоприятный», - подчеркнул министр.

Ранее в ВОЗ заявили, что число заболевших раком вырастет до 35 млн человек к 2050 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

