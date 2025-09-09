Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
Регулярное потребление колбасы повышает риски развития онкологии. Об этом сайту aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
По его словам, колбасные изделия уже давно были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рискообразующими продуктами.
«Если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии», – указал эксперт.
Поляков добавил, что вместо колбасы лучше отдать предпочтение говяжьему языку, так как в нём больше пользы.
Ранее врач-эндокринолог Елена Чуракина заявила, что на процессы старения влияет избыток в рационе колбас, сосисок, сарделек, бекона, полуфабрикатов и копчёностей, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru