Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак

По его словам, колбасные изделия уже давно были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рискообразующими продуктами.

«Если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития онкологии», – указал эксперт.

Поляков добавил, что вместо колбасы лучше отдать предпочтение говяжьему языку, так как в нём больше пользы.

Ранее врач-эндокринолог Елена Чуракина заявила, что на процессы старения влияет избыток в рационе колбас, сосисок, сарделек, бекона, полуфабрикатов и копчёностей, сообщает RT.

