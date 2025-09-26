Вакцина от рака поможет пациентам с меланомами, но это не единственный ее плюс, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев в разговоре с НСН.

Все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав России, группы добровольцев для получения лечения сформированы, их генетические данные определены. Специалисты готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к их лечению, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Беляев раскрыл, кому поможет совместная разработка Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.