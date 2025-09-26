«Отсроченное действие»: Онколог раскрыл секреты будущей вакцины от рака

Ряд пациентов смогут сдерживать развитие болезни благодаря новой разработке, заявил НСН Алексей Беляев.

Вакцина от рака поможет пациентам с меланомами, но это не единственный ее плюс, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев в разговоре с НСН.

Все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав России, группы добровольцев для получения лечения сформированы, их генетические данные определены. Специалисты готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к их лечению, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Беляев раскрыл, кому поможет совместная разработка Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

«В НМИЦ им. Н.Н. Петрова разрабатывается и применяется дендритно-клеточная вакцина для лечения таких заболеваний, как меланома, саркома, глиобластома, колоректальный рак и других солидных опухолей. Вакцина не токсичная, сочетается с химиотерапией, и в перспективе может работать как профилактика рецидива после проведенной операции. Для лимфом и лейкозов как моноклональных опухолей развиваются другие технологии клеточной терапии, а именно, в первую очередь, CAR-T-клеточная терапия, которая считается наиболее перспективной. К вакцинам есть строгие противопоказания, и вакцина помогает далеко не всем», — объяснил он.

Ученый добавил, что сама по себе вакцина не является панацеей для пациентов, но помогает держать болезнь под контролем.

«В первую очередь вакцина является хорошим компонентом комплексного лечения и позволяет повысить эффективность стандартных методов: лекарственной терапии, лучевой терапии, хирургии. Вакцина не является средством спасения, которое оказывает немедленный эффект в крайне тяжёлом состоянии пациента. У нее отсроченное действие и, в основном, профилактическое направление. Основной механизм действия вакцины — это индукция противоопухолевого иммунного ответа, который помогает контролировать развитие заболевания в тех случаях, когда этот ответ по какой-то причине не развивается. Самый яркий случай эффективности: когда мы применяли вакцину у некоторых пациентов с саркомами, когда мы заранее знаем, что эти саркомы практически нечувствительны к лекарственной терапии. У них не было эффекта, либо был очень короткий эффект. И добавление вакцины конвертировалось в длительный контроль над заболеванием», — подчеркнул он.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала НСН, какие продукты вызывают рак.

