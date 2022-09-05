Попова: Пик заболеваемости коронавирусом пройден
Введение дополнительных санитарных ограничений в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нового типа не требуется, сообщила в рамках Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, каких-либо дополнительных ограничений не требуется. Отмечается, что пик заболеваемости COVID-19 в стране преодолен, а коллективный иммунитет находится на высоком уровне.
Напомним, «Кентавр» приводит к более тяжелому респираторному заболеванию, чем другие штаммы коронавируса «Омикрон». Это происходит за счет накопления в нижних дыхательных путях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+48 042 / сут.
Умерли
385 тыс.+87 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+35 732 / сут.
- В Германии заявили, что РФ не отдаст Крым
- Попова: Пик заболеваемости коронавирусом пройден
- Эксперт назвал самое безопасное место в самолете
- Песков прокомментировал заявление Кадырова об отставке
- «Кентавр» оказался опаснее остальных подвариантов коронавируса «Омикрон»
- Песков заявил, что Галкин делал плохие заявления
- Упавший в Балтийском море лайнер сопровождали натовские истребители
- Барак Обама стал лауреатом премии «Эмми»
- Число погибших на Ключевском вулкане выросло до восьми
- Захарова прокомментировала слова главы МИД Эстонии о визах для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru