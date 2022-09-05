Попова: Пик заболеваемости коронавирусом пройден

Введение дополнительных санитарных ограничений в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нового типа не требуется, сообщила в рамках Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что вводить противоэпидемические меры в школах нет необходимости

По ее словам, каких-либо дополнительных ограничений не требуется. Отмечается, что пик заболеваемости COVID-19 в стране преодолен, а коллективный иммунитет находится на высоком уровне.

Напомним, «Кентавр» приводит к более тяжелому респираторному заболеванию, чем другие штаммы коронавируса «Омикрон». Это происходит за счет накопления в нижних дыхательных путях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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