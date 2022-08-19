«Неприглядные проценты»: Иммунолог объяснил остановку подсчета коллективного иммунитета
По расчетам на конец августа иммунитет к COVID-19 в России был бы уже не 10%, а 7%, отметил в эфире НСН иммунолог Николай Крючков.
Публикацию данных о коллективном иммунитете к коронавирусу в России приостановили из-за слишком низких значений, методику будут переделывать таким образом, чтобы показатели получались больше, сказал иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что портал «Стопкоронавирус.рф» приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов. Николай Крючков отметил, что пересчитывать показатель на новый тип вируса действительно трудно.
«Официальные данные на конец июля по коллективному иммунитету – в районе 10%. А по моим грубым подсчетам – где-то 20-25%. Думаю, что с учетом 10%, мягко говоря, неприглядных, просто решили их каждый раз не демонстрировать. Возможно, по их расчету, на конец августа получилось бы уже не 10, а 7%. Скорее всего, попробуют перепридумать методику так, чтобы получалось больше. Смысл в показателе есть, другое дело, что сложно его пересчитывать на новый тип вируса. Мы должны учитывать, что значительная часть этого иммунитета получена до появления омикрона», - сказал Крючков.
По его словам, методики подсчета коллективного иммунитета являются довольно относительными. При этом, отметил Крючков, достоверность показателя сбивает такой фактор, как низкое ПЦР-тестирование.
«Вообще, все методики очень относительные, плюс проблема в том, что качество параметров, которые используются для расчета, тоже довольно приблизительные. Основывается такой процент иммунитета на том, что в России стабильно низкие темпы вакцинации. Кроме того, учитывалась выявленная заболеваемость COVID-19, которая занижает реальные значения. Это не удивительно, потому что объем ПЦР-тестирования с начала года очень упал», - указал Крючков.
Также иммунолог подчеркнул, что в случае, если определенный подвид вируса или штамм вытеснит сегодняшний и начнет доминировать, то уровень коллективного иммунитета придется менять в сторону уменьшения его значения.
«Можно посчитать (коллективный иммунитет – ред. НСН), но, когда у нас произойдет смена доминирующей линии, или, когда подлиния омикрона будет сильно отличаться по своим свойствам от, например, кентавра… Тогда опять потребуется коррекция уровня коллективного иммунитета в сторону уменьшения его значения. Но при значениях в 10 или 20%, там не принципиально, потому что это значительно меньше, чем нужно. Тогда нашей целью становится защита наиболее уязвимых групп», - резюмировал Крючков.
Так, Оперштаб начал публиковать данные об уровне коллективного иммунитета с октября 2021 года, тогда он составлял 45,7%. В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что из-за распространения омикрон-штамма уровень коллективного иммунитета следует довести как минимум до 90%.
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