Бронхиальная астма снижает риск заражения коронавирусом

Люди с бронхиальной астмой меньше заражаются коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование на портале ScienceDirect.

Это объясняется как особенностями протекания болезни, так и тем, что астматики часто используют лекарства, снижающие репликацию коронавируса.

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Как сообщалось ранее, врачи все чаще стали отмечать, что переболевшие коронавирусом имеют проблемы с памятью и вниманием. Также у переболевших развиваются невралгические боли. Хирург и реабилитолог Константин Лядов сообщал, что жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.

Ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса в США также пришли к выводу, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям. Также отмечалось, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы. Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессонница, а также деменция и заболевания головного мозга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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