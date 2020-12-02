Бронхиальная астма снижает риск заражения коронавирусом
Люди с бронхиальной астмой меньше заражаются коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование на портале ScienceDirect.
Это объясняется как особенностями протекания болезни, так и тем, что астматики часто используют лекарства, снижающие репликацию коронавируса.
Как сообщалось ранее, врачи все чаще стали отмечать, что переболевшие коронавирусом имеют проблемы с памятью и вниманием. Также у переболевших развиваются невралгические боли. Хирург и реабилитолог Константин Лядов сообщал, что жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.
Ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса в США также пришли к выводу, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям. Также отмечалось, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы. Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессонница, а также деменция и заболевания головного мозга.
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