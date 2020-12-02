Московские власти усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу

Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти усилят контроль за соблюдением анти-ковидных мер перед новогодними праздниками, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима будут чаще проверять в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, на катках.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в предновогодний период общение людей становится более интенсивным, поэтому в ведомстве готовят специальные методички с рекомендациями по проведению новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса.

