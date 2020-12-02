Московские власти усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу
Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти усилят контроль за соблюдением анти-ковидных мер перед новогодними праздниками, сообщает РИА Новости.
По словам чиновника, соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима будут чаще проверять в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, на катках.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в предновогодний период общение людей становится более интенсивным, поэтому в ведомстве готовят специальные методички с рекомендациями по проведению новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru