Зеленский: США передадут Киеву «эскадрильи истребителей»
14 июня 202404:02
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети Х, что американские власти передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят «эскадрильи истребителей».
По его словам, речь идет как о F-16, так и других самолетах. По словам главы государства, соглашение предусматривает поставки и других необходимых видов вооружений, а также их совместное производство.
Президенты США и Украины на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Италии подписали соглашение по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru