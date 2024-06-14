Зеленский: США передадут Киеву «эскадрильи истребителей»

По его словам, речь идет как о F-16, так и других самолетах. По словам главы государства, соглашение предусматривает поставки и других необходимых видов вооружений, а также их совместное производство.

Президенты США и Украины на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Италии подписали соглашение по безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

