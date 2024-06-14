Порошенко спрогнозировал на Украине энергетическую катастрофу

По его словам, «если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе». Политик отметил, что при наступлении холодов отопление у украинцев будет всего четыре часа в сутки, а трубы начнут замерзать. Порошенко считает, что это приведет к тому, что граждане станут массово покидать страну.

Ранее в Верховной Раде заявили, что на Украине зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

