Байден: Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину

По его словам, задача Вашингтона состоит в том, чтобы укрепить возможности Киева в части обороны и сдерживания.

«Мы намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших войск, но посредством поставок оружия и боеприпасов», - заключил глава Белого дома.

Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности, предусматривающее обучение украинских военных, укрепление сотрудничества в области производства вооружений и техники, более широкий обмен разведывательными данными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».