Байден: Соглашение не предусматривает отправку войск США на Украину
США в рамках соглашения с Украиной о гарантиях безопасности обязуются помочь украинским Вооружённым силам поставками оружия и боеприпасов. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.
По его словам, задача Вашингтона состоит в том, чтобы укрепить возможности Киева в части обороны и сдерживания.
«Мы намерены гарантировать, что у Украины будет и то, и другое – не посредством отправки наших войск, но посредством поставок оружия и боеприпасов», - заключил глава Белого дома.
Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности, предусматривающее обучение украинских военных, укрепление сотрудничества в области производства вооружений и техники, более широкий обмен разведывательными данными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru