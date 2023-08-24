На Украине назвали цель атак беспилотников на башни «Москва-Сити»
Целью атак беспилотных летательных аппаратов на башни «Москва-Сит» было оказание психологического давления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.
По его словам, эти атаки носят «многоплановый характер» и оказывают влияние не несколько процессов одновременно, среди которых — общественные настроения, информационный эффект. Юсов отметил, что беспилотники направлялись туда, где расположены спецслужбы, министерства и офисы, задействованные в планировании спецоперации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на гражданские объекты в России не останутся без ответа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru