На Украине назвали цель атак беспилотников на башни «Москва-Сити»

По его словам, эти атаки носят «многоплановый характер» и оказывают влияние не несколько процессов одновременно, среди которых — общественные настроения, информационный эффект. Юсов отметил, что беспилотники направлялись туда, где расположены спецслужбы, министерства и офисы, задействованные в планировании спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на гражданские объекты в России не останутся без ответа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

