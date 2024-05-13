«Жестокие бои»: ВС РФ наступают на Волчанск, цель – обезопасить Белгород

Подчеркивается, что ВС РФ стянули к Волчанску десятки единиц тяжелой техники.

«На этом фоне более 100 ВСУшников оставили свои позиции. В данный момент известно, что около 20 человек сдались в плен и сохранили себе жизнь. Наступление на этом направлении продолжается», - говорится в сообщении.

Глава администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили вечером 12 мая сообщил, что на северных окраинах города слышны автоматные очереди и взрывы.

«Но Волчанск находится в четырех километрах от границы, и эта зона постоянно обстреливается, постоянно идут бои», - сказал он.

При этом Гамбарашвили отметил, что информация о российских военных в городе «официально не подтверждена». По его словам, ВСУ «сейчас работают».

Российские военкоры также сообщают о наступательных действиях ВС РФ в районе Липцов со стороны населенного пункта Глубокое. По данным Telegram-канала «WarGonzo», ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска, где российские войска накануне освободили населенный пункт Гатище и продвинулись к окраинам Бугруватки.

«По позициям ВСУ в самом Волчанске активно работают средства дальнего поражения ВС РФ», - говорится в сообщении.

Вечером 12 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение украинской армии в Харьковской области, особенно в Волчанске. По его словам, не менее тяжелая ситуация для ВСУ сложилась еще на пяти направлениях.