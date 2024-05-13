«Жестокие бои»: ВС РФ наступают на Волчанск, цель – обезопасить Белгород
ВС РФ, по неподтвержденным данным, зашли в Волчанск и штурмуют город. Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, а глава ДНР заявил о необходимости взять Харьков под контроль России.
Минобороны РФ 12 мая подтвердило, что российская группировка войск «Север» за сутки взяла под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области. Под контроль РФ перешли населенные пункты Красное, Гатище, Мороховец и Олейниково. По новой, неподтвержденной информации, сейчас российская армия двигается на село Липцы и штурмует Волчанск – важный узел снабжения для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.
НАСТУПЛЕНИЕ НА ВОЛЧАНСК
По данным Telegram-канала «SHOT», российские войска зашли в Волчанск. Отмечается, что военные РФ активно наступают, а ряд подразделений ВСУ под натиском ВС РФ сбежали, бросив технику и оружие. Канал со ссылкой на источник сообщил, что бои также идут в районе села Липцы.
Подчеркивается, что ВС РФ стянули к Волчанску десятки единиц тяжелой техники.
«На этом фоне более 100 ВСУшников оставили свои позиции. В данный момент известно, что около 20 человек сдались в плен и сохранили себе жизнь. Наступление на этом направлении продолжается», - говорится в сообщении.
Глава администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили вечером 12 мая сообщил, что на северных окраинах города слышны автоматные очереди и взрывы.
«Но Волчанск находится в четырех километрах от границы, и эта зона постоянно обстреливается, постоянно идут бои», - сказал он.
При этом Гамбарашвили отметил, что информация о российских военных в городе «официально не подтверждена». По его словам, ВСУ «сейчас работают».
Российские военкоры также сообщают о наступательных действиях ВС РФ в районе Липцов со стороны населенного пункта Глубокое. По данным Telegram-канала «WarGonzo», ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска, где российские войска накануне освободили населенный пункт Гатище и продвинулись к окраинам Бугруватки.
«По позициям ВСУ в самом Волчанске активно работают средства дальнего поражения ВС РФ», - говорится в сообщении.
Вечером 12 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение украинской армии в Харьковской области, особенно в Волчанске. По его словам, не менее тяжелая ситуация для ВСУ сложилась еще на пяти направлениях.
«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы… В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», - сказал Зеленский и подчеркнул, что сложная ситуация складывается также на Купянском, Покровском, Лиманском, Времевском и Краматорском направлениях.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в тот же день, что, по последним данным, в Волчанске остаются менее 500 человек. Так, украинские власти пытаются эвакуировать оставшихся там людей.
Также Синегубов отметил, то ВС РФ усиливают обстрелы Волчанска. Он подчеркнул, что северная граница Харьковщины является самым сложным направлением на сегодняшний день.
ЗА ВОЛЧАНСКОМ – БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛГОРОДА
Экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян заявил, что взятие российской армией под контроль села Липцы и Волчанска позволит обезопасить Белгород и Шебекино.
«Из района Волчанска активно действовали части ВСУ, подвергая бомбардировкам находящийся поблизости российский город Шебекино. Из села Липцы дальнобойной системой вооружений работали по Белгороду», - сказал он в разговоре с URA.RU.
Кеворкян также отметил, что взятие этих двух населенных пунктов позволит установить огневой контроль над центром производства вооружения ВСУ.
«Взятие села Липцы поможет установить огневой контроль ствольной артиллерии РФ над большой промзоной Харькова, которая находится в восточной части. Она же является центром производства вооружений для ВСУ и размещения их кадровых частей», - добавил он.
В свою очередь бывший замсекретаря Совбеза Украины и генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что у ВСУ произошел провал в обороне Харьковской области. Он отметил, что не понимает, чем занималось военное руководство страны в последние месяцы. По словам Кривоноса, проблемы возникли из-за серьезных перестановок в военном руководстве Украины, которые произошли несколько месяцев назад.
Ранее заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может ухудшиться еще больше. Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявлял, что Харьков, Днепропетровск, Одесса, Сумы и ряд других городов должны перейти под контроль России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне СВО взорвали машину астраханского депутата Харитонова
- В Тбилиси задержали одного из организаторов митинга против закона об иноагентах
- СМИ: Microsoft открыла доступ к обновлениям Windows и Office в России
- Суд в Красноярске не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
- Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
- Умер лингвист, академик РАН Юрий Апресян
- СМИ: Украинские войска применяли отравляющие вещества против жителей Семеновки
- ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха»
- ФСБ: Жителя Приморья задержали за шпионаж на разведку Украины
- В Липецкой области после атаки БПЛА загорелась электроподстанция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru