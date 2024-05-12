Синегубов: Под Харьковом эвакуировали более 4 тыс. человек

Более чем за двое суток в Харьковской области были эвакуированы больше четырех тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

До этого в Нацполиции Украины заявили, что за 10 и 11 мая из приграничных населенных пунктов этого региона была эвакуирована почти тысяча человек.