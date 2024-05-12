Синегубов: Под Харьковом эвакуировали более 4 тыс. человек

Более чем за двое суток в Харьковской области были эвакуированы больше четырех тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

До этого в Нацполиции Украины заявили, что за 10 и 11 мая из приграничных населенных пунктов этого региона была эвакуирована почти тысяча человек.

Минобороны: Ночью ПВО сбила над РФ две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА

10 мая российские военкоры сообщили о начале усиленных боевых действий в Харьковской области, в том числе в районе Волчанска. Жителям рекомендовали эвакуироваться. Однако тогда Министерство обороны РФ официально не подтвердило такую информацию.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЭвакуацияХарьков

Горячие новости

Все новости

партнеры