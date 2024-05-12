Синегубов: Под Харьковом эвакуировали более 4 тыс. человек
Более чем за двое суток в Харьковской области были эвакуированы больше четырех тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
До этого в Нацполиции Украины заявили, что за 10 и 11 мая из приграничных населенных пунктов этого региона была эвакуирована почти тысяча человек.
10 мая российские военкоры сообщили о начале усиленных боевых действий в Харьковской области, в том числе в районе Волчанска. Жителям рекомендовали эвакуироваться. Однако тогда Министерство обороны РФ официально не подтвердило такую информацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru