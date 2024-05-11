В Белом доме заявили о начале наступления российской армии на Харьков
Россия начала наступление на Харьков, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось», — указал чиновник.
По его словам, в Вашингтоне уверены, что российская армия в ближайшие недели продвинется на фронте. Кирби отметил, что США поддерживают контакты с Украиной для оказания ей необходимой поддержки.
Ранее военкоры сообщили о начале усиленных боевых действий в Харьковской области. При этом Минобороны не подтверждало информацию о боях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru