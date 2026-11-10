Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф отказался смотреть сериал про волшебника

В интервью с Associated Press он пояснил, что не испытывает особого желания знакомиться с новой версией истории, так как считает, что восемь часов просмотра - это слишком долгое занятие.

«Я вообще не смотрю телевизор. Я не смотрел «Во все тяжкие», не смотрел «Безумцев» и некоторые другие настоящие классические сериалы... Восемь часов – это очень много для просмотра», - сказал Рэдклифф.

Артист также добавил, что не планирует что-либо советовать Доминику Маклафлину, который исполнит роль Гарри Поттера в сериале. По его словам, он не хочет вмешиваться в работу преемника.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что «Гарри Поттер» превратил определенных людей в психически ненормальных.