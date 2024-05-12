Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области

Ранее находившиеся в серой зоне харьковские села оказались в зоне боевых действий, заявил в ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут в Харьковской области «жестокие оборонительные бои». Часть сел из серой зоны стали ареной боевых действий, констатировал он.

Зеленский отметил, что острая ситуация также сложилась на покровском и донецком направлениях.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. О начале активных боевых действий в регионе стало известно 10 мая, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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