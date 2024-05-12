Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области
Ранее находившиеся в серой зоне харьковские села оказались в зоне боевых действий, заявил в ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут в Харьковской области «жестокие оборонительные бои». Часть сел из серой зоны стали ареной боевых действий, констатировал он.
Зеленский отметил, что острая ситуация также сложилась на покровском и донецком направлениях.
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. О начале активных боевых действий в регионе стало известно 10 мая, сообщает «Радиоточка НСН».
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