«Ход конем» Макрона: Почему Франция не отправит войска на Украину
Макрон не направит войска на Украину первым, до него это должны сделать Великобритания и Германия, но они на это не пойдут, сказал НСН Юрий Рубинский.
Предлагая отправить войска Евросоюза на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон отчетливо понимает, что это невыполнимый сценарий. По крайней мере, Франция не отправит в зону российско-украинского конфликта свою армию, если этого не сделают Германия и Великобритания, заявил НСН специалист по новейшей истории и политике Франции Юрий Рубинский.
Около 10 стран готовы направить войска на Украину в рамках мирного соглашения, утверждают источники агентства Bloomberg. В частности, упоминалась возможность отправки британских и французских военных в страну после окончания конфликта. По мнению Рубинского, несмотря на свою последовательную позицию, Макрон не отправит войска на Украину, не сделают этого и другие страны Евросоюза.
«Макрон первым (и довольно последовательно) выступал за отправку вооруженных сил Евросоюза на Украину в качестве гарантии безопасности, если будут приняты решения о прекращении огня и какое-то мирное соглашение по Украине. На мой взгляд, это не просто политическая игра, а определенный маневр, “ход конем”, потому что Макрон знает, что главные его партнеры, семь стран Евросоюза, которые были в Вашингтоне после того, как президент США Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным на Аляске, не готовы посылать туда войска. Предлагая отправить войска на Украину, Макрон заранее знает, что это нереально. Кроме того, Украина в лице Владимира Зеленского предпочитает увеличение дальнейшей финансовой помощи и поставок вооружения со стороны западных партнеров. Так что со стороны Макрона это скорее тактика, нежели стратегия: совершенно точно он не будет посылать французскую армию на Украину, если на это не пойдут в первую очередь такие страны, как Германия и Великобритания», — сказал Рубинский.
Собеседник НСН подчеркнул, что самый неприемлемый вариант для Евросоюза — прямое соглашение между Трампом и Путиным по Украине без участия европейцев.
«Ведущие страны Евросоюза в первую очередь пытаются возобновить взаимодействие с Трампом. Для них самый неприемлемый вариант — прямое соглашение между Трампом и Путиным по украинскому конфликту, где европейцы будут отсутствовать. США посылать войска на Украину отнюдь не собираются, а европейцы на это не способны и материально, и политически: в этом слабость позиции Макрона. Евросоюз исходит из того, где будет основное поле для соглашения или конфликтов, будет ли США и России решать вопрос украинского кризиса без европейцев или с их участием. Сегодня главное — возможность прямой встречи Зеленского и Путина, будут ли в ней участвовать европейцы — вопрос открытый», — подытожил он.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз намерен сохранять давление на Россию. По его словам, ЕС остается единым в поддержке Украины и будет продолжать оказывать ей помощь.
