«Макрон первым (и довольно последовательно) выступал за отправку вооруженных сил Евросоюза на Украину в качестве гарантии безопасности, если будут приняты решения о прекращении огня и какое-то мирное соглашение по Украине. На мой взгляд, это не просто политическая игра, а определенный маневр, “ход конем”, потому что Макрон знает, что главные его партнеры, семь стран Евросоюза, которые были в Вашингтоне после того, как президент США Дональд Трамп встречался с Владимиром Путиным на Аляске, не готовы посылать туда войска. Предлагая отправить войска на Украину, Макрон заранее знает, что это нереально. Кроме того, Украина в лице Владимира Зеленского предпочитает увеличение дальнейшей финансовой помощи и поставок вооружения со стороны западных партнеров. Так что со стороны Макрона это скорее тактика, нежели стратегия: совершенно точно он не будет посылать французскую армию на Украину, если на это не пойдут в первую очередь такие страны, как Германия и Великобритания», — сказал Рубинский.

Собеседник НСН подчеркнул, что самый неприемлемый вариант для Евросоюза — прямое соглашение между Трампом и Путиным по Украине без участия европейцев.

«Ведущие страны Евросоюза в первую очередь пытаются возобновить взаимодействие с Трампом. Для них самый неприемлемый вариант — прямое соглашение между Трампом и Путиным по украинскому конфликту, где европейцы будут отсутствовать. США посылать войска на Украину отнюдь не собираются, а европейцы на это не способны и материально, и политически: в этом слабость позиции Макрона. Евросоюз исходит из того, где будет основное поле для соглашения или конфликтов, будет ли США и России решать вопрос украинского кризиса без европейцев или с их участием. Сегодня главное — возможность прямой встречи Зеленского и Путина, будут ли в ней участвовать европейцы — вопрос открытый», — подытожил он.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз намерен сохранять давление на Россию. По его словам, ЕС остается единым в поддержке Украины и будет продолжать оказывать ей помощь.

