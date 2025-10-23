Макрон призвал усилить давление на Россию и поддержал новые санкции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости усиления давления на Россию, обвинив Москву в нежелании содействовать завершению конфликта на Украине. В сообщении в соцсети X французский лидер подчеркнул решимость Парижа «усилить давление на Москву» и приветствовал введение новых антироссийских санкций США и Европейского союза.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о принятии 19-го пакета санкций ЕС. Ограничительные меры затронули 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Под санкции попали компании из России, Китая, Индии, Таиланда, Белоруссии, США и Великобритании.