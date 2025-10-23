Макрон призвал усилить давление на Россию и поддержал новые санкции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости усиления давления на Россию, обвинив Москву в нежелании содействовать завершению конфликта на Украине. В сообщении в соцсети X французский лидер подчеркнул решимость Парижа «усилить давление на Москву» и приветствовал введение новых антироссийских санкций США и Европейского союза.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о принятии 19-го пакета санкций ЕС. Ограничительные меры затронули 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Под санкции попали компании из России, Китая, Индии, Таиланда, Белоруссии, США и Великобритании.

Пакет предусматривает запрет на финансирование организаций, работающих в специальных экономических и инновационных зонах России, а также ограничения на экспорт ряда материалов и изделий, включая руду, шины и строительные материалы. Кроме того, вводятся запреты на туристические услуги для России, ограничения на транзакции с несколькими российскими банками и постепенный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.

Москва неоднократно заявляла, что страна адаптировалась к санкционному давлению и готова противостоять дальнейшим ограничениям. Российские власти указывают, что попытки Запада изолировать Россию не достигли целей, а в самих западных государствах всё чаще признают неэффективность санкционной политики, передает «Радиоточка НСН».

