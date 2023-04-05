Глава парламента Крыма: По итогам спецоперации Украина разлетится на осколки

Страны Евросоюза намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи

Зеленский пересек границу с Польшей

Ударный беспилотник польского производства упал близ Запорожской атомной электростанции

Билл Клинтон сожалеет о том, что в 1994 году убедил Украину отказаться от ядерного оружия

В России появится система сбора упаковок от лекарств и просроченных препаратов