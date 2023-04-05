Глава парламента Крыма: По итогам спецоперации Украина разлетится на осколки
По итогам российской спецоперации Украина разлетится на осколки. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
«Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим», - сказал он.
Константинов отметил, что судьба такой Украины «станет уже нашей задачей». Он также выразил мнение, что русскоязычные территории будут взяты под контроль России.
Ранее японская газета Asahi Shimbun сообщила, что украинским властям в качестве компромисса, возможно, придется признать новые регионы России и провести новые границы. Отмечается, что возможным компромиссом может стать отказ Киева от Крыма и Донбасса, сообщает RT. При этом экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru