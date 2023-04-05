В Госдуме назвали весенним обострением слова Подоляка о Крыме
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил об ущербной психологии советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который пообещал в скором времени вернуть Крым и снести Крымский мост.
«Эти запугивания - результат ущербной психологии и весеннего обострения у Подоляка. Подоляка в Крыму может ждать только клетка на площади, чтобы показывать детям пример деградации», - цитирует Шеремета РИА Новости.
Парламентарий отметил, что власть в Киеве «трещит по швам», а потому они всячески пытаются оттянуть время, чтобы успеть сбежать за границу. Шеремет также заявил, что ВСУ, решившись на контрнаступление, получат сполна.
Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, ответил на заявлении президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении словами «Ждём. Встретим. Похороним», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru