Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго
28 августа 202302:32
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что стран готова воевать долго, если не будет терять людей.
«Минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить», — сказал глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого недостаточно для фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru