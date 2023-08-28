Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что стран готова воевать долго, если не будет терять людей.

Зеленский допустил проведение выборов в условиях конфликта

«Минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить», — сказал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого недостаточно для фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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