Стало известно о штрафах за жарку шашлыков на балконе
За разведение открытого огня в квартире и прочих местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.
Это считается нарушением требований пожарной безопасности. Парламентарий напомнил, что с текущим противопожарным регламентом развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах.
Ранее стало известно, что обустроенные места для пикника с беседками и мангалами в 14 парках Москвы теперь можно забронировать онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru