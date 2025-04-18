Стало известно о штрафах за жарку шашлыков на балконе

Это считается нарушением требований пожарной безопасности. Парламентарий напомнил, что с текущим противопожарным регламентом развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах.

Ранее стало известно, что обустроенные места для пикника с беседками и мангалами в 14 парках Москвы теперь можно забронировать онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

